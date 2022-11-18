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В Чите адвокат пытался доставить в СИЗО запрещённый предмет

В Чите адвокат пытался доставить в СИЗО запрещённый предмет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину привлекли к административной ответственности

Адвокат пытался передать аккумуляторную батарею к мобильному телефону в читинское СИЗО-1. Однако мужчину изобличили, сообщили в УФСИН по Забайкальскому краю.

Попытка передачи пресекли сотрудники СИЗО, которые составили соответствующие документы и направили материалы дела в судебный участок №20 Ингодинского судебного района.

Суд назначил наказание в виде минимального штрафа в размере трёх тысяч рублей.

– Граждане, прибывающие к подозреваемым, обвиняемым и осуждённым на свидания, в обязательном порядке проходят инструктаж о правилах нахождения на режимной территории. Особое внимание при этом уделяется попыткам проноса запрещённых предметов и последствиям данных действий, – рассказал начальник СИЗО-1 Андрей Соколов. – К сожалению, практика показывает, что граждане не оставляют попыток пронести запрещённые предметы на территорию учреждения.
СИЗО адвокаты

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