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В Бурятии у браконьеров изъяли четыре тонны рыбы

В Бурятии у браконьеров изъяли четыре тонны рыбы
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержаны браконьеры и перекупщики омуля

За время проведения операции «Путина-2022» в Бурятии из незаконного оборота изъяли около четырёх тонн запрещенной к вылову рыбы. Кроме того, у браконьеров полицейскими изъяли 148 сетей длиною более шести километров, 60 иных орудий лова, 39 лодок и 24 лодочных мотора, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Всего с начала операции «Путина» задержано 92 автомобиля, незаконно перевозивших рыбу. Выявлен 201 факт нарушений правил рыболовства, по которым возбуждено 126 уголовных дел по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Также многие задержанные утверждают, что «нашли» целые мешки с омулем – уйти от ответственности таким образом всё равно не получится, тогда возбуждают уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Всего зафиксировано уже 29 таких дел.

 
29 сентября полицейские задержали жителя Иркутской области, который приехал в Кабанский район для покупки омуля. Мужчина решил заработать на его перепродажи в Иркутске. В его автомобиле полицейские изъяли более полутора тысяч особей омуля. Отметим, мужчина в 2020 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В сентябре сотрудники МВД Бурятии при участии сотрудников регионального УФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы в Кабанском районе, специализировавшейся на незаконной добыче и реализации омуля.

- Кроме того, проведены рейды по торговым объектам, продающим традиционные орудия браконьерского лова в регионе, таких как контрафактные рыболовные сети. Выявлено 15 фактов нарушений правил, регламентирующих рыболовство, 14 фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, - отметили в МВД.

Так, индивидуальный предприниматель в своём магазине в селе Кабанск продавал рыболовные сети без соответствующих документов, подтверждающих законность их ввоза на территорию РФ. По решению районного суда предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией рыболовных сетей. 








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