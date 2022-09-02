В Бурятии накрыли «омулёвую» ОПГ

Полицейские и сотрудники УФСБ накрыли в Кабанском районе Бурятии ОПГ, специализировавшуюся на незаконной добыче и продаже байкальского омуля. Злоумышленники задержаны с поличным, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Из двух машин изъято 553 омулей. Из третьей, использовавшейся в качестве «разведчика» на случай встречи с правоохранительными органами, изъяты электронные весы, калькулятор, блокноты с записями, сотовые телефоны и банковские карты.
Предварительно установлено, что организованную группу сколотила 39-летняя жительница Улан-Удэ. В состав ОПГ также входили восемь человек. Так, её приятельница 48-летняя улан-удэнка, вела бухгалтерию. Супруги из Улан-Удэ, 47 и 54 лет, перевозили и продавали нелегально выловленную рыбу. Роли остальных фигурантов будут установлены в ходе следствия.
Омуль скупщикам поставляли два рыбака, жители Кабанского района. По месту жительства у одного из них изъяты катер, два мотора, три сети, электронные весы, эхолот, радиостанция и 93 омуля. У его напарника – 11 особей омуля.
- Четверо фигурантов, в числе которых две женщины – организатор и исполнитель – неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию водных биоресурсов, однако продолжили противоправную деятельность, - отмечают в министерстве внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершённые организованной группой».
В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.