В Бурятии накрыли «омулёвую» ОПГ













Полицейские и сотрудники УФСБ накрыли в Кабанском районе Бурятии ОПГ, специализировавшуюся на незаконной добыче и продаже байкальского омуля. Злоумышленники задержаны с поличным, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Из двух машин изъято 553 омулей. Из третьей, использовавшейся в качестве «разведчика» на случай встречи с правоохранительными органами, изъяты электронные весы, калькулятор, блокноты с записями, сотовые телефоны и банковские карты.Предварительно установлено, что организованную группу сколотила 39-летняя жительница Улан-Удэ. В состав ОПГ также входили восемь человек. Так, её приятельница 48-летняя улан-удэнка, вела бухгалтерию. Супруги из Улан-Удэ, 47 и 54 лет, перевозили и продавали нелегально выловленную рыбу. Роли остальных фигурантов будут установлены в ходе следствия.Омуль скупщикам поставляли два рыбака, жители Кабанского района. По месту жительства у одного из них изъяты катер, два мотора, три сети, электронные весы, эхолот, радиостанция и 93 омуля. У его напарника – 11 особей омуля.- Четверо фигурантов, в числе которых две женщины – организатор и исполнитель – неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию водных биоресурсов, однако продолжили противоправную деятельность, - отмечают в министерстве внутренних дел.Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершённые организованной группой».В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.