Улан-удэнка зарезала ударившего её сожителя

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Перед этим женщина отвела детей к соседям



10 сентября 37-летняя улан-удэнка была задержана за убийство своего 51-летнего сожителя. Произошло это в доме на улице Чайковского, где жила семья.



По данным следствия, 9 ноября в течение дня мужчина распивал алкоголь и пришёл домой пьяным. Он стал кричать и ругаться с сожительницей. Испугавшись, женщина отвела детей к соседям. Сама позже вернулась домой и вновь подверглась нападкам пьяного сожителя. Он даже дважды ударив кулаком по лицу.



Тогда женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им в шею сожителя. Спустя несколько минут она вновь подошла к мужчине, который пытался остановить кровь, и нанесла ещё два удара ножом по лицу.



От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Женщина же провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая приехала и вызвала сотрудников правоохранительных органов.



- В ходе проведённого допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего. На основании собранных доказательств ей уже предъявлено обвинение по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

