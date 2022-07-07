В Бурятии потушили пожар в военном лесничестве

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства, из архива

Накануне ликвидировали четыре лесных пожара



За прошедшие сутки, 6 июля, в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они действовали в Баргузинском, Кижингинском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ – на территории военного лесничества.



Два лесных пожара возникли вчера из-за сухих гроз, ещё два - из-за неосторожного обращения людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 11,7 га.



С огнём сражались 110 человек – сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. Было задействовано 15 единиц лесопожарной техники.



Все лесные пожары ликвидировали в первые сутки. На утро 7 июля возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



Также самоликвидирована термоточка (возможный лесной пожар) в Курумканском районе, зафиксированная неделю назад из спутника.



Лесники продолжают ежедневно патрулировать леса. С начала года выявлено 2518 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 910 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 2,4 млн рублей.



В республике действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.



