В Бурятии при пожаре на территории церкви погибли коровы и телята

Стали известны подробности пожара на территории церкви в селе Кабанск в Бурятии. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл вечером 18 апреля. Пламя и столбы дыма были видны далеко вокруг.
Сообщение о пожаре поступило в 19.34 часов. Ликвидирован он был в 22.30 часов, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».
Огонь уничтожил надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, кладовую столярную мастерскую. Также уничтожено 24 центнера сена. Общая площадь пожара составила 120 кв.метров.
В огне погибли два телёнка и три коровы.
Пострадали надворные постройки на рядом расположенной дворовой территории частного дома по улице 1 мая.
- Предположительная причина – поджог, - отмечает «Кабанск-инфо».