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В Бурятии при пожаре на территории церкви погибли коровы и телята

В Бурятии при пожаре на территории церкви погибли коровы и телята
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Вероятнее всего, орудовали поджигатели

Стали известны подробности пожара на территории церкви в селе Кабанск в Бурятии. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл вечером 18 апреля. Пламя и столбы дыма были видны далеко вокруг.

 
Сообщение о пожаре поступило в 19.34 часов. Ликвидирован он был в 22.30 часов, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».

Огонь уничтожил надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, кладовую столярную мастерскую. Также уничтожено 24 центнера сена. Общая площадь пожара составила 120 кв.метров.

В огне погибли два телёнка и три коровы.

Пострадали надворные постройки на рядом расположенной дворовой территории частного дома по улице 1 мая.

- Предположительная причина – поджог, - отмечает «Кабанск-инфо».
пожар церковь

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