В Бурятии при пожаре на территории церкви погибли коровы и телята







Сообщение о пожаре поступило в 19.34 часов. Ликвидирован он был в 22.30 часов, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».



Огонь уничтожил надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, кладовую столярную мастерскую. Также уничтожено 24 центнера сена. Общая площадь пожара составила 120 кв.метров.



В огне погибли два телёнка и три коровы.



Пострадали надворные постройки на рядом расположенной дворовой территории частного дома по улице 1 мая.



- Предположительная причина – поджог, - отмечает «Кабанск-инфо».

