В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём

Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось



27 апреля вблизи города Вихоревка Братского района Иркутской области 63-летний мужчина погиб, съехав на машине в водоём.



- По предварительной информации, около 16:00 водитель автомобиля Toyota RAV4 допустил съезд с проезжей части в водоём. Мужчину из машины вытащили очевидцы. Скончался он в медицинском учреждении, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства трагического инцидента.

