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В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём

В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось

27 апреля вблизи города Вихоревка Братского района Иркутской области 63-летний мужчина погиб, съехав на машине в водоём.

- По предварительной информации, около 16:00 водитель автомобиля Toyota RAV4 допустил съезд с проезжей части в водоём. Мужчину из машины вытащили очевидцы. Скончался он в медицинском учреждении, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства трагического инцидента.
ДТП смерть
 
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