Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось
27 апреля вблизи города Вихоревка Братского района Иркутской области 63-летний мужчина погиб, съехав на машине в водоём.
- По предварительной информации, около 16:00 водитель автомобиля Toyota RAV4 допустил съезд с проезжей части в водоём. Мужчину из машины вытащили очевидцы. Скончался он в медицинском учреждении, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства трагического инцидента.
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
Происшествия, Фото:
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