В Бурятии на кладбищах произошли пожары

Виновника одного пожара уже нашли
В Бурятии установлен виновник пожара на территории кладбища в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии.
- В ходе проведения доследственной проверки установлена причастность гражданина к возникновению пожара. 7 апреля 26-летний житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог сухую траву на территории кладбища. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из-за внезапно возникшего порыва ветра горение сухой травы быстро распространилось по территории кладбища - повреждено лакокрасочное покрытие ограждений, цветы и венки в местах захоронений, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятия Семён Карбушев.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело.
13 апреля в селе Творогово Кабанского района загорелась сухая трава на кладбище. Двое неизвестных подожгли траву и огонь распространился на места захоронения. В результате пожара повреждены венки в местах захоронений и лакокрасочное покрытие ограждений на площади 500 квадратных метров. Проводится доследственная проверка.
Как сообщила Яна Сороковикова, старший дознаватель отдела административной практики и дознания, на территории Бурятии зарегистрирован 141 пал сухой травянистой растительности, общая площадь возгорания составила более 233 гектаров. Установлено и привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц, 16 граждан, 1 юридическое лицо, допустивших сжигание сухой растительности и не принявших своевременные меры по уборке мусора и травы.
ГУ МЧС России по Бурятии проводятся совместные рейды с сотрудниками министерства внутренних дел и Россельхознадора по выявлению фактов нарушений несоблюдения требований пожарной безопасности.
В преддверии наступления Родительского дня (11 мая) жителям республики напоминают, что сжигание сухой травы и мусора на территории кладбища запрещены.
В Бурятии на кладбищах произошли пожары
Происшествия, Фото:
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