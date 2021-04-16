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В Бурятии на кладбищах произошли пожары

В Бурятии на кладбищах произошли пожары
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Виновника одного пожара уже нашли

В Бурятии установлен виновник пожара на территории кладбища в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии.

- В ходе проведения доследственной проверки установлена причастность гражданина к возникновению пожара. 7 апреля 26-летний житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог сухую траву на территории кладбища. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из-за внезапно возникшего порыва ветра горение сухой травы быстро распространилось по территории кладбища - повреждено лакокрасочное покрытие ограждений, цветы и венки в местах захоронений, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятия Семён Карбушев.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело.

13 апреля в селе Творогово Кабанского района загорелась сухая трава на кладбище. Двое неизвестных подожгли траву и огонь распространился на места захоронения. В результате пожара повреждены венки в местах захоронений и лакокрасочное покрытие ограждений на площади 500 квадратных метров. Проводится доследственная проверка.

Как сообщила Яна Сороковикова, старший дознаватель отдела административной практики и дознания, на территории Бурятии зарегистрирован 141 пал сухой травянистой растительности, общая площадь возгорания составила более 233 гектаров. Установлено и привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц, 16 граждан, 1 юридическое лицо, допустивших сжигание сухой растительности и не принявших своевременные меры по уборке мусора и травы.



ГУ МЧС России по Бурятии проводятся совместные рейды с сотрудниками министерства внутренних дел и Россельхознадора по выявлению фактов нарушений несоблюдения требований пожарной безопасности.

В преддверии наступления Родительского дня (11 мая) жителям республики напоминают, что сжигание сухой травы и мусора на территории кладбища запрещены.

пожар
 
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