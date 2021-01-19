Молодой человек предложил две тысячи рублей
Накануне в аэропорту Иркутска сотрудники транспортной полиции остановили 20-летнего парня, на котором не было медицинской маски.
Желая избежать наказания за административного нарушения, молодой человек попытался подкупить полицейских. Он предложил взятку в 2000 рублей.
За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Парню грозит до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В аэропорту Иркутска безмасочник пытался подкупить полицейских
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юный вор разбил стекло, что залезть в дом
Молодой человек предложил две тысячи рублей
В Иркутской области на пожарах погибли два человека
Пожар произошёл утром
Молодой человек завладел паспортными данными начальника
18 января в Бурятии горели две квартиры
Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, почувствовали характерный запах
Вор обменял украденные продукты на спиртное
Появилось видео допроса подозреваемого в похищении трёхлетней девочки в Бурятии
Женщина в тот момент была беременна
Молодой человек бил тростью по автомобилю, заехавшему на остановку
Части тела мужчина спрятал в различных частях города
Оба ДТП произошли в центре города
Потерпевший лишился 210 тысяч рублей
Район озера Хубсугул продолжает трясти