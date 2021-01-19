В аэропорту Иркутска безмасочник пытался подкупить полицейских

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Молодой человек предложил две тысячи рублей



Накануне в аэропорту Иркутска сотрудники транспортной полиции остановили 20-летнего парня, на котором не было медицинской маски.



Желая избежать наказания за административного нарушения, молодой человек попытался подкупить полицейских. Он предложил взятку в 2000 рублей.



За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Парню грозит до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

