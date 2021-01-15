Житель Бурятии сделал наркотики из растущей у дома конопли

Куст конопли рос у него в ограде
Северобайкальский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Мужчина заметил, что у него в ограде дома растёт куст дикорастущей конопли. Из него он приготовил более 32 граммов гашишного масла (в пересчете на постоянную массу), что для этого наркотического средства является крупным размером.
Наркотик изъяли в октябре прошлого года полицейские в ходе осмотра гаража мужчины.
Сам он признал свою вину.
- Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в Северобайкальском городском суде.
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