Житель Бурятии сделал наркотики из растущей у дома конопли

Куст конопли рос у него в ограде



Северобайкальский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Мужчина заметил, что у него в ограде дома растёт куст дикорастущей конопли. Из него он приготовил более 32 граммов гашишного масла (в пересчете на постоянную массу), что для этого наркотического средства является крупным размером.



Наркотик изъяли в октябре прошлого года полицейские в ходе осмотра гаража мужчины.



Сам он признал свою вину.



- Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в Северобайкальском городском суде.

