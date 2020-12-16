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В Бурятии в ДТП погиб 20-летний парень

В Бурятии в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, 
Двое водителей чудом выжили

Сегодня ночью в Хоринском районе Бурятии в ДТП погиб 20-летний пассажир. Авария произошла около 3:20.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни», с водительским стажем в один год, следуя по автодороге «Улан-Удэ - Романовка – Чита», на 203 км выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в автомобиль «Митсубиши Кантер» под управлением 51-летнего водителя.

- В результате ДТП 20-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель «Ниссана» с травмами госпитализирован, водителю «Митсубиши» оказана медицинская помощь на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В настоящее время выясняются подробности произошедшей аварии.


После ДТП автомобили превратились в груду металла, а выживших водителей можно назвать рождёнными в рубашке.

Отметим, авария произошла на загородной трассе, где нет освещения.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером возле школы в центре Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала 10-летняя девочка.
ДТП смерть
 
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