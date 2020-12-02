Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице

Мужчина отсудил деньги за лечение в Крыму



Иркутянин, упавший на скользкой лестнице, отсудил у ООО «Форрэд» более 100 тыс. рублей на расходы по санаторному лечению, сообщает прокуратура Иркутской области.



В феврале 2018 года при выходе из здания, где расположен гипермаркет «Лента» по улице Франк-Каменецкого, мужчина поскользнулся на ступенях лестницы и упал, получив травму. Здание административного назначения принадлежит на праве собственности ООО «Форрэд», уточнили в прокуратуре.



Пострадавший обращался в Куйбышевский районный суд Иркутска с исковым заявлением к организации о возмещении вреда, причинённого здоровью, и расходов, понесённых на приобретение костылей и оплату специалиста. В апреле 2019 года решением суда исковые требования удовлетворены.



В этом же иске мужчина указал на то, что он для восстановления своего здоровья прошёл санитарно-курортное лечение в городе Саки в Крыму.



- Согласно врачебной справке мужчине показано санаторно-курортное лечение с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ему выдана санаторно-курортная карта для прохождения санаторно-курортного лечения в клиническом санатории им. Н.И. Пирогова в городе Саки. Для восстановления своего здоровья после травмы истец прошёл санаторно-курортное лечение по рекомендации лечащего врача. Однако права на его бесплатное получение он не имеет. Расходы на оплату санаторно-курортного лечения и проезда к нему и обратно подтверждены медицинскими рекомендациями, чеками на их приобретение, необходимость в них обусловлена характером травмы и состоянием здоровья истца, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Суд удовлетворил исковые требования.



Не согласившись с решением суда, ответчик его обжаловал. Иркутский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, решение районного суда – без изменения.



Решение суда вступило в законную силу.

