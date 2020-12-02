 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице

Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина отсудил деньги за лечение в Крыму

Иркутянин, упавший на скользкой лестнице, отсудил у ООО «Форрэд» более 100 тыс. рублей на расходы по санаторному лечению, сообщает прокуратура Иркутской области.

В феврале 2018 года при выходе из здания, где расположен гипермаркет «Лента» по улице Франк-Каменецкого, мужчина поскользнулся на ступенях лестницы и упал, получив травму. Здание административного назначения принадлежит на праве собственности ООО «Форрэд», уточнили в прокуратуре.

Пострадавший обращался в Куйбышевский районный суд Иркутска с исковым заявлением к организации о возмещении вреда, причинённого здоровью, и расходов, понесённых на приобретение костылей и оплату специалиста. В апреле 2019 года решением суда исковые требования удовлетворены.

В этом же иске мужчина указал на то, что он для восстановления своего здоровья прошёл санитарно-курортное лечение в городе Саки в Крыму.

- Согласно врачебной справке мужчине показано санаторно-курортное лечение с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ему выдана санаторно-курортная карта для прохождения санаторно-курортного лечения в клиническом санатории им. Н.И. Пирогова в городе Саки. Для восстановления своего здоровья после травмы истец прошёл санаторно-курортное лечение по рекомендации лечащего врача. Однако права на его бесплатное получение он не имеет. Расходы на оплату санаторно-курортного лечения и проезда к нему и обратно подтверждены медицинскими рекомендациями, чеками на их приобретение, необходимость в них обусловлена характером травмы и состоянием здоровья истца, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Суд удовлетворил исковые требования.

Не согласившись с решением суда, ответчик его обжаловал. Иркутский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, решение районного суда – без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.
компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице
Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице
Происшествия, 02.12.2020
Мужчина отсудил деньги за лечение в Крыму
В Улан-Удэ произошло два массовых ДТП
В Улан-Удэ произошло два массовых ДТП
Происшествия, 02.12.2020
В каждой из аварий участниками стали четыре автомобиля
В Чите юриста задержали за взятку
В Чите юриста задержали за взятку
Происшествия, 02.12.2020
Он передал полицейским 150 тысяч рублей от родственников фигуранта уголовного дела
В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
Происшествия, 01.12.2020
Водители разбирались в обстоятельствах ДТП
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
Происшествия, 01.12.2020
Водитель и пассажир смогли выбраться
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
Происшествия, 01.12.2020
Прибайкальский районный суд вынес приговор подозреваемому в незаконной рубке лесных насаждений
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Происшествия, 01.12.2020
Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
Происшествия, 01.12.2020
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
Житель Бурятии убил бывшего сокамерника из-за женщины
Житель Бурятии убил бывшего сокамерника из-за женщины
Происшествия, 01.12.2020
Убийца орудовал в том числе канцелярским ножом
Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына
Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына
Происшествия, 01.12.2020
Сперва вор отрицал, что присвоил гаджет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^