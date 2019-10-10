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Дмитрий Хараев признал вину в распылении газа в росгвардейца

Дмитрий Хараев признал вину в распылении газа в росгвардейца
Происшествия, 
Дело о распылении газа в лицо росгвардейца ушло в суд

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении участника протестной акции на площади Советов, 29-летнего Дмитрия Хараева. Он предстанет перед судом за насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Всё произошло ночью 12 сентября, когда группа протестующих на площади Советов сидела в автобусе «ПАЗ», припаркованном в пешеходной зоне. С полуночи был введён запрет движения и стоянки автомобилей на площади Советов в связи с подготовкой к параду в честь 80-летия победы на Халхин-Голе.

- Сотрудники Госавтоинспекции неоднократно обращались к людям в автобусе с просьбой убрать транспортное средство за границу запретной зоны. Но требования полицейских игнорировались, двери в салоне автобуса были заблокированы. Учитывая значительное количество собравшихся в автобусе граждан, не подчиняющихся законным требованиям представителей власти, на площадь Советов прибыло отделение сотрудников службы войск национальной гвардии, - отмечают в пресс-службе Следственного управления.

Один из росгвардейцев зашёл в кабину автобуса через водительскую дверь и потребовал открыть проход в салон. В этот момент обвиняемый молодой человек нанёс два удара ногой, попав по рукам представителя власти. Затем участник акции достал из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо росгвардейца, причинив ему ожог роговицы правого глаза.

Всего же в ту ночь с площади было задержано 17 человек.

Сегодня в СУ СКР по Бурятии сообщили, что Дмитрий Хараев полностью признал свою вину и раскаялся. Вскоре он предстанет перед судом.

Росгвардия насилие в отношении представителя власти
 
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