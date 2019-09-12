В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа



Сперва было объявлено, что в районе главной площади города введены ограничения движения личного транспорта с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно. Официальная причина – подготовка праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.





Около двух часов все участники протестного мероприятия были разогнаны. «Новая газета» описывает произошедшее следующим образом:





В свою очередь, в официальном сообщении МВД по Бурятии, говорится, что слезоточивый газ применили граждане в отношении сотрудников полиции.



- 12 сентября около двух часов ночи к автобусу, припаркованному в пешеходной зоне на площади Советов, в котором находились протестующие, прибыли инспекторы ДПС и попросили покинуть место. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Всего сотрудники полиции и Росгвардии задержали и доставили в управление МВД по Улан-Удэ 17 человек. Автобус с пешеходной зоны площади перемещён на штрафстоянку.



- В настоящее время устанавливаются личности доставленных, затем они будут опрошены и отпущены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД по Бурятии.





С ночи площадь Советов перекрыта для заезда дорожными блоками. Здесь курсирует только общественный транспорт.





Сегодня ночью на площади Советов в Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полиции. Все они участники протестной акции, которая идёт с 9 сентября.«Примерно в два часа ночи по местному времени в Улан-Удэ сотрудники Росгвардии приехали на площадь Советов, где третью ночь в автобусе ночуют протестующие, и кинули в него дымовую шашку. Как сообщает корреспондент «Новой» с места события, люди стали задыхаться и выбегать из автобуса, их грубо хватали и клали на асфальт. Одна из женщин — беременная».Как сообщал «Байкал-Daily», всё началось 9 сентября. Таксист Дмитрий Баиров ещё днём в понедельник находился на площади с желанием заявить о задержании водителя якутского шамана Габышева. Баиров даже вмешался в интервью, которое победитель выборов мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков давал журналистам на крыльце Народного Хурала. К вечеру на площадь подтянулись коммунисты и сочувствующие им во главе с депутатом от КПРФ Баиром Цыреновым. Тут уже начали звучать политические лозунги и требования пересмотреть итоги выборов мэра. В первую ночь на площади стояли порядка 200 человек, которые заявили, что не разойдутся, пока к ним не выйдет представители власти.10 сентября площадь бурлила. Утром Баир Цыренов рассказал, что на рассвете появлялись люди в чёрном с дубинками, которые нанесли ему удары. После этого он закрылся в машине, где сидел до момента задержания. Коммунист отказывался покидать место, хотя ему предлагали продолжить переговоры в здании мэрии или правительства. Во второй половине дня правоохранители задержали Баира Цыренова и Дмитрия Баирова, увезя их для дачи показаний в полицию. Также был задержан ещё один участник событий Алексей Ихиритов, по предварительным данным, оказавший сопротивление полиции.Вечером 10 сентября число людей на площади выросло примерно до 200 человек. На место прибыл лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев и адвокат Сергей Фёдоров. Они сообщили, что Баира Цыренова свозили из полиции в БСМП, обследование причин для госпитализации не выявило, депутат провёл ночь в отделе.Вечером 10 сентября специальное видеообращение выпустил глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится в командировке в Москве. Он призвал организаторов акции «не толкать людей на нарушение закона» и заявил, что все вопросы можно решить «только вместе, только дружно».Во вторник Алексей Цыденов пригласил на встречу в пятницу всех кандидатов в мэры Улан-Удэ, в том числе Вячеслава Мархаева.Вчера же суд оштрафовал Баира Цыренова за участие в несанкционированном публичном мероприятии на 15 тысяч рублей.Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков, набравший 52,5% голосов при явке в 34%. Лидер бурятских коммунистов, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев получил 36,58%. На выборах Улан-Удэнского горсовета победу одержала «Единая Россия», получившая 24 мандата в 30 одномандатных округах, а также имеющая как минимум ещё двух сторонников со стороны самовыдвиженцев.