В Бурятии двое мужчин подожгли соседский дом

Затем поджигатели спрятались в доме напротив



Ночью 14 июня в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелся частный жилой дом. Дом подожгли.



В течение получаса после получения информации о поджоге наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, живущих по соседству.



Росгвардейцы задержали подозреваемых в доме напротив. Мужчин доставили в отдел полиции для принятия правового решения.



В отношении задержанных, местных жителей 1995 и 1983 годов рождения, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

