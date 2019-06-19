Затем поджигатели спрятались в доме напротив
Ночью 14 июня в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелся частный жилой дом. Дом подожгли.
В течение получаса после получения информации о поджоге наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, живущих по соседству.
Росгвардейцы задержали подозреваемых в доме напротив. Мужчин доставили в отдел полиции для принятия правового решения.
В отношении задержанных, местных жителей 1995 и 1983 годов рождения, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии двое мужчин подожгли соседский дом
Происшествия, Фото:
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