Внедорожник врезался в машину «Почты России» в Улан-Удэ

Сегодня в полдень на переезде в посёлке Стеклозавод Улан-Удэ произошло ДТП.
«Тойота Хайлюкс, за рулём которой находился пенсионер, ехала по улице Радикальцева в сторону станции Дивизионная. С переезда на улицу Керамическую по главной дороге двигался автомобиль «Лада» «Почты России».
В аварии пострадавших нет. Пенсионер вину признал.
- В результате ДТП водитель почтового автомобиля не пострадал. Почтовых отправлений в машине не было, - уточнили «Байкал-Dailу» в УФПС Республики Бурятия.
Читайте также:
В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадал подросток
Водитель в Улан-Удэ снёс фонарный столб (фото)
Появилось видео смертельного двойного наезда в Бурятии
Читайте также:
В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадал подросток
Водитель в Улан-Удэ снёс фонарный столб (фото)
Появилось видео смертельного двойного наезда в Бурятии