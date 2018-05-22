Внедорожник врезался в машину «Почты России» в Улан-Удэ









В аварии пострадавших нет. Пенсионер вину признал. В аварии пострадавших нет. Пенсионер вину признал.





Сегодня в полдень на переезде в посёлке Стеклозавод Улан-Удэ произошло ДТП.«Тойота Хайлюкс, за рулём которой находился пенсионер, ехала по улице Радикальцева в сторону станции Дивизионная. С переезда на улицу Керамическую по главной дороге двигался автомобиль «Лада» «Почты России».