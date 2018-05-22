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Внедорожник врезался в машину «Почты России» в Улан-Удэ

Внедорожник врезался в машину «Почты России» в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в районе переезда

Сегодня в полдень на переезде в посёлке Стеклозавод Улан-Удэ произошло ДТП.

«Тойота Хайлюкс, за рулём которой находился пенсионер, ехала по улице Радикальцева в сторону станции Дивизионная. С переезда на улицу Керамическую по главной дороге двигался автомобиль «Лада» «Почты России». 



В аварии пострадавших нет. Пенсионер вину признал. 

- В результате ДТП водитель почтового автомобиля не пострадал. Почтовых отправлений в машине не было, - уточнили «Байкал-Dailу» в УФПС Республики Бурятия. 



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