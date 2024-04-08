08 апреля

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В 2023 году в Бурятии высажено более 14 миллионов сеянцев сосны

В 2023 году в Бурятии высажено более 14 миллионов сеянцев сосны
Общество,  Фото:РАЛХ
В РАЛХ рассказали о восстановлении лесов

Ежегодно сотрудники агентства лесного хозяйства Бурятии занимаются лесовосстановлением. Какой это трудоёмкий процесс обсудили на рабочем совещании с лесничествами и лесхозами. Перед лесниками выступил первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин, на мероприятии отметили как важно правильно и вовремя оформлять документацию. Каждый сеянец находится под учётом у работников лесного хозяйства.

Одним из приоритетных направлений реализуемого федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» является мероприятия по лесовосстановлению.

На сегодня анализ состояния лесов показывает, что площади, повреждённые от лесных пожаров и рубок в результате проводимых лесовосстановительных мероприятий, значительно сократились. Площадь непокрытых земель в лесном фонде по сравнению с 2018 годом сократилось на 9,3%. Всего в 2023 году высажено более 14 миллионов сеянцев сосны обыкновенной, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Сегодня мы обсудили порядок обследования лесного участка, его состояния и пригодность для выращивания лесных насаждений. Все подготовительные мероприятия по лесовосстановлению. Мы не только тушим пожары, но и заботимся о том, что весь повреждённый лес был восстановлен. На данную работу затрачивается много сил, именно поэтому важно подойти к вопросу максимально точно, как со стороны составления документации, так и в части высаживания молодых деревьев, - пояснил заместитель начальника отдела воспроизводства лесов Юрий Березин.
лес РАЛХ

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