Георгий Кушиташвили проходит отбор на олимпиаду в Париже
С 3 по 11 марта в Италии проходит отборочный олимпийский лицензионный турнир в городе Бурто-Арсицио. В соревнованиях принимает участие спортсмен из Бурятии, представитель спортклуба «Номто» Георгий Кушиташвили. В настоящее время боксёр выступает за сборную Грузии в весовой категории 92 кг.
Всего в турнире примут участие 632 спортсмена из 112 стран. Финала и победителей на соревнованиях не будет. Все поединки завершатся на стадии 1/4 финала, когда определятся 4 боксёра, получившие квоты, сообщает федерация бокса РБ.
Боксёр из Бурятии сразится за олимпийскую лицензию
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