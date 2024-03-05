Боксёр из Бурятии сразится за олимпийскую лицензию

Георгий Кушиташвили проходит отбор на олимпиаду в Париже



С 3 по 11 марта в Италии проходит отборочный олимпийский лицензионный турнир в городе Бурто-Арсицио. В соревнованиях принимает участие спортсмен из Бурятии, представитель спортклуба «Номто» Георгий Кушиташвили. В настоящее время боксёр выступает за сборную Грузии в весовой категории 92 кг.



Всего в турнире примут участие 632 спортсмена из 112 стран. Финала и победителей на соревнованиях не будет. Все поединки завершатся на стадии 1/4 финала, когда определятся 4 боксёра, получившие квоты, сообщает федерация бокса РБ.

