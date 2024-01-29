В Бурятии появится велодорожка вдоль Байкала

Её протяжённость составит 5 километров



Уже этим летом в Бурятии, в «‎Байкальской гавани»‎ запустят две дорожки для велосипедистов. Протяжённость каждой из них составит 5 километров.



Первая велодорожка дойдёт до реки Коточик. Вторая пройдёт до природного памятника «‎Черепаха»‎ вдоль берега Байкала.



- Для удобства жителей и туристов на тропах будет работать пункт проката велосипедов и велошлемов, - сообщает туристский информационный центр «Байкал».

