Её протяжённость составит 5 километров
Уже этим летом в Бурятии, в «Байкальской гавани» запустят две дорожки для велосипедистов. Протяжённость каждой из них составит 5 километров.
Первая велодорожка дойдёт до реки Коточик. Вторая пройдёт до природного памятника «Черепаха» вдоль берега Байкала.
- Для удобства жителей и туристов на тропах будет работать пункт проката велосипедов и велошлемов, - сообщает туристский информационный центр «Байкал».
В Бурятии появится велодорожка вдоль Байкала
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