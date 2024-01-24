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В Забайкалье пойманную рысь вернули домой

В Забайкалье пойманную рысь вернули домой
Общество,  Фото:пресс-служба нацпарка «Чикой»
Нежданную гостью села выпустили в национальном парке «Чикой»

Утром, около 9 часов 18 января на улице Нагаева в забайкальском селе Красный Чикой была замечена рысь. Она шла по улице в сторону магазина «Байкал». Развернувшийся фургон с продуктами для магазина осветил её фарами – от неожиданности зверь моментально развернулся и, перепрыгнув штакетник палисадника, оказался у стены дома. Ближе к обеду хозяева дома заметили дикую кошку и сообщили в национальный парк «Чикой».

Сотрудники, в свою очередь, передали информацию в охотнадзор государственному инспектору. В течение некоторого времени велись наблюдения за рысью, и вырабатывался план её отлова.



Отлов проходил под руководством районного ветеринара Александра Матвеева с участием инспекторов охотнадзора Александра Дмитриева, Александра Нагаева и сотрудников полиции. Рысь поймали с помощью сети, её поместили в районную ветеринарную станцию для обследования её состояния. Во время передержки зверя кормили курицей. В результате осмотра специалисты пришли к выводу, что зверь абсолютно здоров, ему 2 года или более и, что его можно выпускать в дикую природу.

22 января рысь погрузили в автомобиль и перевезли на территорию национального парка «Чикой», на кордон Оськино. Выпуск зверя из клетки также проходил под руководством районного ветеринара и при участии инспекторов парка.

- Рысь была выпущена в свойственных для неё местах обитания, где также обитают и её обычные жертвы: косули, зайцы, тетеревиные птицы. Небольшой срок пребывания зверя в неволе никак не может отрицательно повлиять на его охотничий опыт. Рысь вернулась домой, - сообщили в пресс-службе национального парка «Чикой».
Забайкальский край рысь дикие животные

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