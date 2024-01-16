В Забайкалье работал «ресторан диетической еды» для птиц

Пернатые подчистую уничтожили огромную стаю тли



В Забайкальском крае орнитологи Даурского заповедника поделились интересными наблюдениями в природе.



- Всем известны крошечные насекомые, называемые тлями. Они живут на растениях и питаются их соком. Тли живут на разных растениях, но особенно им нравится вяз. Обычно у них нет крыльев, но осенью (в сентябре, иногда в начале октября) появляется особое поколение тлей с крыльями. В это время они могут летать огромными стаями, насчитывающими миллионы насекомых. Концентрируясь в огромном количестве на любимых ими вязах, летающая тля покрывает толстым слоем стволы и сучья этих деревьев. Мы провели наблюдения, как птицы реагируют на это событие, - сообщил орнитолог Олег Горошко.



Массовый лёт тли пришёлся на самый конец миграции воробьиных птиц, когда уже и птиц осталось мало, и их видовое разнообразие было невелико. Тем не менее, множество птиц появилось на вязах практически одновременно с тлёй. Чтобы полакомиться обильным, нежным кормом, здесь собрались фактически все обитавшие в окрестностях мелкие и средние воробьиные пернатые, как местные, так и перелётные, которые ещё не успели улететь.



- Мы отметили 19 видов: завирушек, пеночек, горихвосток, синехвосток, дроздов, синиц, воробьёв, чижей, вьюрков, овсянок. Кроме того, присутствовали два вида дятлов. Через 10 дней от тли почти ничего не осталось, и последние мигранты улетели на юг. С этого времени только местные воробьи и дятлы прилетали к вязам «вылизывать» остатки роскошной трапезы. И в течение недели всё «вылизали» ‒ теперь вязы стоят чистые, как будто ничего и не происходило, - пояснили в Даурском заповеднике.

