За неё боролись авторы 6 работ
В Бурятии названы лауреаты государственной премии республики в области образования и в области науки и техники. Всего в 2023 году на соискание государственных премий РБ в области наук и техники и в области образования было выдвинуто 6 работ.
- Критерии оценки научных работ, выдвигаемых на соискание государственной премии: актуальность исследования (разработки), новизна, глубина изучения вопроса, практическая и социально-экономическая значимость, степень внедрения полученных результатов в отраслях экономики Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Лауреатами государственной премии Республики Бурятия стали:
В области науки и техники в номинации «Гуманитарные науки»:
- Ирина Урбанаева, доктор философских наук, главный научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук за цикл работ по переводу и исследованию философии буддизма.
В области образования:
- Людмила Доржиева, учитель высшей категории школы № 5 города Гусиноозёрск, кандидат педагогических наук за цикл монографий по воспитанию и социализации детей и подростков.
В Бурятии названы лауреаты госпремии по образованию и науке
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