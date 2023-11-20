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Известный актёр станет председателем «Красы в погонах» в Чите

Известный актёр станет председателем «Красы в погонах» в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе примут участие сотрудницы силовых структур

Народный артист Российской Федерации Андрей Соколов станет председателем жюри конкурса сотрудниц силовых структур «Краса в погонах» (6+), гала-концерт которого запланирован на 23 ноября в Чите. Об этом рассказали в министерстве культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс среди «Краса в погонах» впервые проходит в Забайкалье. Один из его этапов — прохождение полосы препятствий на полигоне. Ещё одним конкурсом стал мастер-класс с приготовлением разных блюд вместе с шеф-поваром.

- Андрей Соколов — народный артист и большой патриот. Поддерживает любые проекты, связанные с военнослужащими, — отметили в министерстве культуры Забайкальского края.

Изначально артист должен был приехать в это время в Читу на «Хоккей со звёздами». В связи с тем, что хоккейный матч отложили на 2024 год, Андрей Соколов нашёл в графике два дня и приедет на финал «Красы в погонах», где будет председателем жюри и выйдет на сцену с номером, а также на 100-летие окружного учебного центра в Песчанке. Его отметят 24 ноября.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край конкурс

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