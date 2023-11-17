В Бурятии лучших молодых учёных отметили премиями

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Церемония награждения состоялась 16 ноября



Поощрения в размере 45 000 рублей получили победители и призёры республиканского конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии - 2023». В этом году на конкурс поступили 34 заявки от молодых учёных БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ИМБТ СО РАН, БИП СО РАН, ГИН СО РАН, ИФМ СО РАН, ИОЭБ СО РАН.



Церемония награждения победителей и призёров состоялась вчера, 16 ноября, на пленарном заседании «Фестиваля науки и технологий Республики Бурятия». Так, премиями отмечены были:



По направлению «Социо-гуманитарные науки»:

I место – к.и.н. Юлия Григорьева (ИМБТ СО РАН);

II место – Номинь Цыренова (ИМБТ СО РАН);

III место – к.и.н. Виктория Бритова (БГУ).



По направлению «Естественные науки»:

I место –Андрей Лупсанов (БГУ);

II место – к.х.н. Татьяна Спиридонова (БИП СО РАН);

III место – к.м.н. Кристина Маркова (ИОЭБ СО РАН).



По направлению «Технические науки»:

I место – к.т.н. Туяна Тумурова (ВСГУТУ);

II место – к.э.н. Ирина Дамбаева (БГСХА);

III место –Валерия Рябова (БИП СО РАН).



По направлению «Сельскохозяйственные науки»:

I место –Наталья Васильева (БГСХА);

II место – Гэрэлма Раднаева (БГСХА);

III место – к.с.-х.н. Булат Цыдыпов (БГСХА).



- «Лучший молодой учёный Бурятии» уже на протяжении более 10 лет является поддержкой развития научной деятельности молодых учёных в регионе, - отметил министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



