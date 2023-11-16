За победу поборются девять российских авторов
Малое жюри пятой общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева сформировало короткий список претендентов на победу. В него вошли девять произведений. Имена авторов-победителей в каждой номинации: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей» – станут известны в начале декабря.
Так, в номинации «Длинная проза» отобраны книга «Щедрый Буге» (12+) Камиля Зиганшина (Башкирия), роман «Тэмуджин» (16+) бурятского писателя Алексея Гатапова, и «Амур, Сахалин, Камчатка» (16+) Алексея Василенко из Костромской области.
Номинация «Короткая проза» представлена произведениями «Прииск на левом берегу Колымы» (16+) Валерия Мусиенко (Курская область), «Рассказы дальневосточного охотника» (16+) Юрия Жекотова из Хабаровского края и «Звезда наша путеводная» (16+) Сергея Доржиева из Бурятии.
На победу в номинации «Проза для детей» претендуют «В Петропавловске-Камчатском полночь» (6+) Светланы Волковой из Санкт-Петербурга, «Священный олень» (6+) Зинаиды Самсоненко из Магаданской области (псевдоним — Чина Моторова) и «Красный камень» (6+) Виталины Баженовой из Красноярского края (псевдоним — Лита Ли).
Как отметили в оргкомитете премии, в этом сезоне на участие в конкурсе писатели подали больше заявок, чем годом ранее. Высокую активность проявили авторы из Дальневосточного федерального округа.
Напомним, что, помимо основных номинаций, каждый год в рамках премии определяют и лауреатов наград «За вклад в развитие Дальнего Востока» и «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока». Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
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