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В бывшем купеческом городе в Бурятии вместо одного моста появятся два

В бывшем купеческом городе в Бурятии вместо одного моста появятся два
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Обновление ещё одной переправы в Кяхте обойдётся в 60 с лишним миллионов

Помимо нового моста на улице Банзарова в центре Кяхты, в 2024 году в эксплуатацию сдадут ещё один – на Свердлова через ручей Зелёный ключ. Контракт на реконструкцию сооружения, связывающего центр с другими районами города, уже заключили. Обновление переправы оценили в 61 миллион 200 тысяч рублей.

Средства на эти цели выделили из дорожного фонда Бурятии. Тот мост, по которому сейчас ездит транспорт сейчас – деревянный мост на бревенчатых сваях. Его построили ещё в 2000 году. Время и возросшие нагрузки дали о себе знать – конструкция находится в ненормативном состоянии. Её демонтируют к концу 2023-го.

- В следующем году развернётся основной этап строительства. Согласно проектной документации, ширина проезжей части составит 7 метров. По обеим сторонам сделают тротуары для пешеходов, – рассказал глава Минтранса РБ Александр Гоге.

Сама реконструкция займёт девять месяцев. На мост на улице Банзарова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 71 миллион рублей. Деревянная переправа износилась и эксплуатировать её дальше было невозможно. Там даже пришлось ограничить движение автомобилей.

К концу октября на сооружении уже возвели арочные конструкции и залили фундаментные части портальных стенок.

- Но необходимость в транспортном движении есть, поскольку мост находится в центре Кяхты и соединяет две части города. Поэтому решили перепроектировать и немного изменить его конструкцию, построить более долговечное сооружение, – отметил ранее зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

На объекте трудится бригада из десяти человек. Работы идут по графику. Новый мост будет двухпролётным. Его длина составит 27, а ширина – 13 метров. На переправе обустроят  тротуары и освещение.

ремонт мост Кяхта

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