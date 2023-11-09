В Бурятии злостный алиментщик выплатил сыну 300 с лишним тысяч, чтобы не лишиться авто

У мужчины пообещали отобрать его любимую машину
41-летний житель Баунтовского района не перечислял деньги на содержание своего сына. Он нигде не работал официально и потому выплачивал алименты время от времени. Долг копился, как снежный ком, и к концу октября достиг 356 тысяч рублей, рассказали в УФССП по Бурятии.
На приёме у пристава-исполнителя мужчине объяснили, что грозит ему за уклонение от алиментов. Сельчанин мог лишиться своего автомобиля. Его пообещали арестовать, а вырученные от реализации машины деньги направить на погашение задолженности.
В тот же день горе-отец нашёл нужную сумму и смог рассчитаться с собственным ребёнком за всё то время, что не выполнял свой родительский долг.
У мужчины пообещали отобрать его любимую машину
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