С «бриллиантовой свадьбой поздравили супругов из Маккавеево
В Забайкальском крае «бриллиантовый» юбилей отметили супруги из Маккавеево. Анатолий Алексеевич и Валентина Фёдоровна Макаровы вместе 60 лет. С юбилеем совместной жизни их поздравили представители администрации Читинского района, сотрудники отдела ЗАГС и представители забайкальского филиала Госфонда «Защитники Отечества».
Юбиляры – уроженцы села Чащино Нерчинско-Заводского района. Анатолий Алексеевич у своих родителей был пятым ребёнком. Его мама умерла, когда он был маленьким, мальчик попал в детский дом, убежал, ему пришлось скитаться, пока отец не нашёл сына. В семье Валентины было десять детей. Её брат дружил с Анатолием, поэтому он часто бывал в гостях – будущие супруги знали друг друга с детства. Валентина ждала любимого из армии три года, затем они просто зашли в отдел ЗАГС и расписались – без торжеств и празднеств.
Как сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья, Анатолий был драгером – мыл золото, затем работал шофёром. Валентина работала на ферме свинокомплекса Маккавеево. Они родили и воспитали пятерых детей, которые подарили им на сегодняшний день семерых внуков и три правнучки. Их младший сын и старший внук сейчас защищают Родину в зоне СВО, младшая дочь и зять трудятся на бронетанковом заводе. Ещё одна дочь служит военным врачом. Супругам выделили квартиру, однако здоровье не позволяло подниматься на пятый этаж, и они выбрали жить в деревянном домике на земле.
- У нас все лето дверь не закрывается. Мы в этом домике до тридцати человек посадить можем. Слава богу, все лето дети приезжают из других городов, одна дочь и внучки у нас живут. Когда дети рядом – это самое главное счастье, - рассказала о своей семье Валентина Фёдоровна.
Забайкальская пара отпраздновала 60-летие супружеской жизни
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