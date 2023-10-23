Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке

Игра рассказывает о путешествиях в разные страны мира



Воспитанники улан-удэнского детского сада №111 «Дашенька» познакомились с увлекательной настольной игрой под названием «Орон дэлхэйгээр аяншалга» («Путешествие по странам мира»). Игру разработала учитель бурятского языка Евгения Бадмаева.



Мероприятие прошло в рамках месячника бурятского языка.



- Главная её цель заключается в популяризации бурятского языка с помощью игрового процесса, а также в развитии интереса к нему, расширении знаний о числах, цветах и названиях диких животных на бурятском языке. Эта игра - одна из множества дидактических игр, разработанных нашим талантливым педагогом, - рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина.



Занятие включало решение разнообразных задач, способствующих формированию словарного запаса, а также развитию кoгнитивных и интеллектуально-творческих навыков. Дети тренировали внимание, память, наблюдательность и логическое мышление.



- Наши малыши получили огромное удовольствие от участия в игре, поделились радостью и, конечно же, обогатились знаниями о бурятском языке. Особенно им понравилось называть животных и узнавать о разных уголках света, играя в дружной команде, - отметили в детском саду.





