Игра рассказывает о путешествиях в разные страны мира
Воспитанники улан-удэнского детского сада №111 «Дашенька» познакомились с увлекательной настольной игрой под названием «Орон дэлхэйгээр аяншалга» («Путешествие по странам мира»). Игру разработала учитель бурятского языка Евгения Бадмаева.
Мероприятие прошло в рамках месячника бурятского языка.
- Главная её цель заключается в популяризации бурятского языка с помощью игрового процесса, а также в развитии интереса к нему, расширении знаний о числах, цветах и названиях диких животных на бурятском языке. Эта игра - одна из множества дидактических игр, разработанных нашим талантливым педагогом, - рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина.
Занятие включало решение разнообразных задач, способствующих формированию словарного запаса, а также развитию кoгнитивных и интеллектуально-творческих навыков. Дети тренировали внимание, память, наблюдательность и логическое мышление.
- Наши малыши получили огромное удовольствие от участия в игре, поделились радостью и, конечно же, обогатились знаниями о бурятском языке. Особенно им понравилось называть животных и узнавать о разных уголках света, играя в дружной команде, - отметили в детском саду.
Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
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