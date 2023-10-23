23 октября

22 октября

Популярное

Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке

Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Игра рассказывает о путешествиях в разные страны мира

Воспитанники улан-удэнского детского сада №111 «Дашенька» познакомились с увлекательной настольной игрой под названием «Орон дэлхэйгээр аяншалга» («Путешествие по странам мира»). Игру разработала учитель бурятского языка Евгения Бадмаева.

Мероприятие прошло в рамках месячника бурятского языка.

- Главная её цель заключается в популяризации бурятского языка с помощью игрового процесса, а также в развитии интереса к нему, расширении знаний о числах, цветах и названиях диких животных на бурятском языке. Эта игра - одна из множества дидактических игр, разработанных нашим талантливым педагогом, - рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина.

Занятие включало решение разнообразных задач, способствующих формированию словарного запаса, а также развитию кoгнитивных и интеллектуально-творческих навыков. Дети тренировали внимание, память, наблюдательность и логическое мышление.

- Наши малыши получили огромное удовольствие от участия в игре, поделились радостью и, конечно же, обогатились знаниями о бурятском языке. Особенно им понравилось называть животных и узнавать о разных уголках света, играя в дружной команде, - отметили в детском саду.


бурятский язык детские сады педагоги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Общество, 23.10.2023
Игра рассказывает о путешествиях в разные страны мира
До +15 потеплеет в Бурятии
До +15 потеплеет в Бурятии
Общество, 23.10.2023
Осадки обойдут республику стороной
В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга
В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга
Общество, 22.10.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра
В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак
В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак
Общество, 22.10.2023
На их содержание в приютах требуется всё больше денег
В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России
В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России
Общество, 22.10.2023
Дымбрыловым преподнесли белую пищу и хадак
Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги
Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги
Общество, 22.10.2023
Одну из них привели в порядок на год раньше
Пригородный посёлок в Бурятии страдает из-за неработающего автобуса
Пригородный посёлок в Бурятии страдает из-за неработающего автобуса
Общество, 22.10.2023
Пассажиры утверждают, что транспорт не заводится уже не в первый раз
В районе Бурятии к детсадовцам придираются из-за серёжек и нательных крестиков
В районе Бурятии к детсадовцам придираются из-за серёжек и нательных крестиков
Общество, 22.10.2023
Местные жители заявили, что их запрещает носить руководство ДОУ
«Кому он мешал?»: Улан-удэнцы требуют вернуть исчезнувший 25-ый маршрут
«Кому он мешал?»: Улан-удэнцы требуют вернуть исчезнувший 25-ый маршрут
Общество, 22.10.2023
Из-за его отмены пассажирам приходится брести по тёмным улицам мимо злых собак
Известный экс-сумоист из Бурятии изучает монгольский язык
Известный экс-сумоист из Бурятии изучает монгольский язык
Общество, 22.10.2023
Анатолий Михаханов уже в совершенстве владеет японским
В пригородном селе Бурятии зреет недовольство обновлённым мостом
В пригородном селе Бурятии зреет недовольство обновлённым мостом
Общество, 22.10.2023
Тарбагатайцы потребовали вновь привести его в порядок
В Улан-Удэ затягивают с общественными слушаниями по строительству «мультиколонии»
В Улан-Удэ затягивают с общественными слушаниями по строительству «мультиколонии»
Общество, 22.10.2023
К участку, где она разместится, предъявляются очень высокие требования
«Супертепло» в Бурятии подпортят ветер и мокрый снег
«Супертепло» в Бурятии подпортят ветер и мокрый снег
Общество, 22.10.2023
Они накроют некоторые районы республики
С карты Бурятии исчезнут сразу девять посёлков
С карты Бурятии исчезнут сразу девять посёлков
Общество, 22.10.2023
Упразднение затронет пять районов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^