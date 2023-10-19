Спортсмены Бурятии приняли участие в российско-китайском фестивале

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Они продемонстрировали зрителям национальные виды спорта



Национальные виды своего народа делегация Бурятии представила на российско-китайском фестивале народной физкультуры и спорта «Дружба». Фестиваль стал площадкой обмена опытом и новых знакомств. Две страны объединили усилия, чтобы представить зрителям красоту традиционных спортивных дисциплин. Для этого, к бурятским спортсменам подключились представители Чувашии, Тувы, Татарстана, Якутии и Москвы.



- Ни один участник фестиваля не остался равнодушным после выступления бурятских спортсменов, которые презентовали стрельбу из национального лука «сур харбаан» - Дмитрий Галсанов и Елена Николаева, бурятскую борьбу «бухэ барилдаан» - Вандан Базаров и Аюр Алдаров, разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)» - Гомбо Зурбаков и Жалсып Манзаров, - сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Отметим, 2023 год, как и 2022 для Китая и России проходит под знаком сотрудничества в спорте. За это время страны договорились провести почти 450 мероприятий. Фестиваль стал одним из них.

