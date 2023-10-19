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Спортсмены Бурятии приняли участие в российско-китайском фестивале

Спортсмены Бурятии приняли участие в российско-китайском фестивале
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Они продемонстрировали зрителям национальные виды спорта

Национальные виды своего народа делегация Бурятии представила на российско-китайском фестивале народной физкультуры и спорта «Дружба». Фестиваль стал площадкой обмена опытом и новых знакомств. Две страны объединили усилия, чтобы представить зрителям красоту традиционных спортивных дисциплин. Для этого, к бурятским спортсменам подключились представители Чувашии, Тувы, Татарстана, Якутии и Москвы.

- Ни один участник фестиваля не остался равнодушным после выступления бурятских спортсменов, которые презентовали стрельбу из национального лука «сур харбаан» - Дмитрий Галсанов и Елена Николаева, бурятскую борьбу «бухэ барилдаан» - Вандан Базаров и Аюр Алдаров, разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)» - Гомбо Зурбаков и Жалсып Манзаров, - сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.

Отметим, 2023 год, как и 2022 для Китая и России проходит под знаком сотрудничества в спорте. За это время страны договорились провести почти 450 мероприятий. Фестиваль стал одним из них.
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