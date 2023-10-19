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В Улан-Удэ написали «Эрхим диктант»

В Улан-Удэ написали «Эрхим диктант»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Победителем стала Доржиханда Шагдаржапова

В Улан-Удэ завершился ежегодный «Эрхим диктант», посвящённый месячнику бурятского языка. Мероприятие прошло в центральной городской библиотеке имени Исая Калашникова и собрало участников разных возрастов: от школьников и студентов до пенсионеров. В результате лучше всех с заданием справилась жительница столицы Бурятии Доржиханда Шагдаржапова.

Победителем в номинации «Самый возрастной участник» стала Сэсэг Цырендоржиевна Дармаева, которой в этом году исполнилось 86 лет. В номинации «Самый молодой участник» победил студент Амгалан Ринчинов.

- Диктант не был настолько сложным, но поскольку я давно не писала, было немного непривычно. Но справиться с ним можно, - поделилась участница Цырма Шираповна.

В этом году диктант прошёл по произведению лауреата литературной премии имени И.К. Калашникова Сергея Доржиева. Сам автор присутствовал на мероприятии и внимательно следил за его ходом.

Ожидание «оценок» участники заполнили мини-чемпионатом по бурятским настольным играм и соревнованием переводов известных афоризмов на бурятский язык, а победители получили пригласительные билеты в Бурятский драматический театр имени Х. Намсараева. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ диктант бурятский язык библиотека

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