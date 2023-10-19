В этом году он состоится 29 октября
С этого года в последнее воскресенье октября в Иркутской области будут отмечать День семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, и семьи с инвалидом с детства. С такой инициативой выступили общественные организации.
Так, в Иркутске с 26 по 29 октября пройдут мероприятия для ребятишек и их родителей. В краеведческом музее состоится «День оленя», в специальной библиотеке для слепых будет работать передвижная выставка тактильных рукодельных книг. В учреждениях культуры будут проведены мастер-классы, бесплатные экскурсии для семей, воспитывающих детей-инвалидов, спектакли. Во дворах состоятся игровые программы, сообщает администрация Иркутска.
Кроме этого, по информации министерства образования Иркутской области, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях региона, планируется обеспечить бесплатным двухразовым питанием. Новая мера поддержки будет реализована за счёт средств областного бюджета. Соответствующий проект изменения внесён в парламент области.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске отметят День семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида
Общество, Фото:
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