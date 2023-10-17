Жительница Иркутска отпраздновала столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Труженица тыла – уроженка Качугского района



Жительница посёлка Вересовка в Иркутске Анна Сафонова на минувшей неделе отметила 100-летие со дня рождения. Её поздравили представители Ленинского округа, депутаты регионального законодательного собрания и городской думы.



Анна Ивановна родилась в деревне Очеуль Качугского района в 1923 году. После окончания педагогических курсов в 1941-м начала работать учителем начальных классов в местной школе. Преподаванию она посвятила 42 года жизни. Особенно сложным был период Великой Отечественной войны.



В 2010 году Анна Сафонова как труженик тыла получила сертификат на квартиру. С тех пор переехала в Иркутск, в посёлок Вересовка. Анна Ивановна воспитала пятерых детей. Сегодня рядом с ней сын и дочь, внуки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

