Он продлится месяц
Фестиваль бурятского языка (6+) стартовал 14 сентября в Агинском Бурятском округе. Во время него проведут конкурсы чтецов, соревнования и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья со ссылкой на телеграм-канал округа.
Мероприятие началось одновременно с открытием фестиваля ремесленников и мастеров (6+) на площадках национального парка «Алханай». В программе для гостей и участников: соревнования по традиционной игре «шагай наадан», конкурсы чтецов и исполнителей бурятских песен.
Во время фестиваля проведут «Эрхим диктант» (6+) на знание языка, а ещё расскажут традиции и обычаи бурятского народа. Мероприятия одновременно стартуют по всему округу и продлятся месяц.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе стартовал фестиваль бурятского языка
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