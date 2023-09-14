В Агинском округе стартовал фестиваль бурятского языка

Он продлится месяц



Фестиваль бурятского языка (6+) стартовал 14 сентября в Агинском Бурятском округе. Во время него проведут конкурсы чтецов, соревнования и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья со ссылкой на телеграм-канал округа.



Мероприятие началось одновременно с открытием фестиваля ремесленников и мастеров (6+) на площадках национального парка «Алханай». В программе для гостей и участников: соревнования по традиционной игре «шагай наадан», конкурсы чтецов и исполнителей бурятских песен.



Во время фестиваля проведут «Эрхим диктант» (6+) на знание языка, а ещё расскажут традиции и обычаи бурятского народа. Мероприятия одновременно стартуют по всему округу и продлятся месяц.



Возрастное ограничение: 6+.

