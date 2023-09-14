Приём проходил в колонии №8
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко провёл личный приём осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима № 8.
На приём обратились 10 осуждённых.
- В ходе приёма поднимались вопросы о несогласии с приговорами судов, смягчении наказания, замене иностранным гражданам паспорта и обжаловании действий администрации исправительного учреждения. По поручению первого заместителя прокурора республики по девяти поступившим заявлениям организованы проверки, их результаты поставлены на контроль. Одному обратившемуся даны подробные разъяснения действующего закона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Первый зампрокурора Бурятии провёл приём в колонии
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