Первый зампрокурора Бурятии провёл приём в колонии

Приём проходил в колонии №8



Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко провёл личный приём осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима № 8.



На приём обратились 10 осуждённых.



- В ходе приёма поднимались вопросы о несогласии с приговорами судов, смягчении наказания, замене иностранным гражданам паспорта и обжаловании действий администрации исправительного учреждения. По поручению первого заместителя прокурора республики по девяти поступившим заявлениям организованы проверки, их результаты поставлены на контроль. Одному обратившемуся даны подробные разъяснения действующего закона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





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