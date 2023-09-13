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Улан-удэнка отняла у недееспособного отца полквартиры

Улан-удэнка отняла у недееспособного отца полквартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Для этого женщина оформила отцу новый паспорт

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ восстановила право недееспособного мужчины на квартиру.

Установлено, что горожанин, имеющий психическое заболевание, по договору дарения передал своей дочери ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру.

- На момент заключения сделки гражданин не понимал юридическую суть сделки и её социальное содержание. Тогда его дочь, действуя неправомерно, оформила на отца новый паспорт и произвела отчуждение подаренной доли жилого помещения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании недействительным договора дарения и истребовании доли в праве общей долевой собственности на квартиру из чужого незаконного владения.

Суд удовлетворил иск. Законность решения проверил Верховный суд Бурятии, оно оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчиков – без удовлетворения.

жилье прокуратура

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