В Бурятии организацию понудили заключить трудовой договор с инвалидом

Рабочее место предоставлялось по квоте



В Бурятии Гусиноозёрская межрайонная прокуратура пресекла нарушение законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.



- Установлено, что образовательная организация района, среднесписочная численность которой составляет более 40 сотрудников, вопреки требованиям закона «О занятости населения в Российской Федерации» не выполнила обязанность по трудоустройству на квотируемое для инвалидов рабочее место, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



Руководитель организации получил прокурорское представление.



Только после прокурорского вмешательства работодатель заключил трудовой договор с инвалидом III группы.

