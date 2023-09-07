07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии организацию понудили заключить трудовой договор с инвалидом

В Бурятии организацию понудили заключить трудовой договор с инвалидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочее место предоставлялось по квоте

В Бурятии Гусиноозёрская межрайонная прокуратура пресекла нарушение законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

- Установлено, что образовательная организация района, среднесписочная численность которой составляет более 40 сотрудников, вопреки требованиям закона «О занятости населения в Российской Федерации» не выполнила обязанность по трудоустройству на квотируемое для инвалидов рабочее место, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Руководитель организации получил прокурорское представление.

Только после прокурорского вмешательства работодатель заключил трудовой договор с инвалидом III группы.
прокуратура трудовое законодательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество, 07.09.2023
Его жизнь оборвалась на спецоперации несколько месяцев назад

Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Общество, 07.09.2023
Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих станций
На севере Бурятии изменится расписание поездов
На севере Бурятии изменится расписание поездов
Общество, 07.09.2023
Там грядёт масштабная реконструкция БАМ
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
Общество, 07.09.2023
Там нашли готовые декорации для фильма ужасов

В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
Общество, 07.09.2023
В местной СОШ проверяют качество питьевой воды

В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
Общество, 07.09.2023
Ленточки становятся удавками для дерева
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Общество, 07.09.2023
За сутки Селенга и Уда опустились ещё на несколько сантиметров
Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Общество, 07.09.2023
Участники пробегут дистанцию протяжённостью 1 км
Бурятию накроют ливни
Бурятию накроют ливни
Общество, 07.09.2023
Также ожидается шквалистый ветер 
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
Общество, 06.09.2023
В столице Бурятии проведут шаманский тайлган

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^