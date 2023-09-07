Рабочее место предоставлялось по квоте
В Бурятии Гусиноозёрская межрайонная прокуратура пресекла нарушение законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
- Установлено, что образовательная организация района, среднесписочная численность которой составляет более 40 сотрудников, вопреки требованиям закона «О занятости населения в Российской Федерации» не выполнила обязанность по трудоустройству на квотируемое для инвалидов рабочее место, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Руководитель организации получил прокурорское представление.
Только после прокурорского вмешательства работодатель заключил трудовой договор с инвалидом III группы.
В Бурятии организацию понудили заключить трудовой договор с инвалидом
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