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В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида

В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Также в области собираются учредить День памяти медработников

Памятник, посвящённый медицинским работникам, погибшим при борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, открыли в сквере Героев-медиков на улице Станиславского в Иркутске.

Памятник, созданный иркутским архитектором Сергеем Демковым и визуализатором Сергеем Ставцевым, представляет собой ассиметричную символическую арку, своеобразный алтарь памяти. На одной из плоскостей на русском и латинском языках размещена цитата голландского врача XVII века Вана Тульпиуса: «Служа другим, сгораю сам» и объёмное изображение символа медицины – змеи, обвивающей чашу. В нижней части монумента на наклонной гранитной плоскости – надпись «Героям-медикам, ушедшим в вечность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, от благодарных жителей Иркутской области». Памятник выполнен из архитектурного бетона светлого тона, декоративные элементы и надписи – глубоким рельефом из бронзы методом художественного литья.

На торжественной церемонии губернатор области Игорь Кобзев заявил, что готов поддержать озвученную здесь инициативу общественности о создании аллеи, где в память о каждом погибшем будут высажены деревья. Глава региона также поручил проработать вопрос об учреждении в Иркутской области Дня памяти медицинских работников, погибших при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба правительства области, за период пандемии в регионе в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей умерло 46 медицинских работников из 30 медорганизаций. Область потеряла трёх главных врачей медучреждений, 19 врачей, 18 человек среднего медицинского персонала, трёх водителей скорой медицинской помощи и трёх работников немедицинских специальностей. Их имена увековечены на памятнике в виде QR-кода, при наведении на который открывается список, размещённый на сайте регионального минздрава.

Иркутская область коронавирус памятник медицина медики

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