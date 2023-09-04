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В Улан-Удэ возвращается фестиваль фермерской продукции «Своё»

В Улан-Удэ возвращается фестиваль фермерской продукции «Своё»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в конце этой недели

В столице Бурятии вновь пройдёт фестиваль фермерской продукции «Своё». Он состоится на главной площади Улан-Удэ 8 и 9 сентября.

В городском фестивале примут участие 70 фермеров, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия общественного питания и ремесленники. Горожане смогут приобрести мясо, рыбу, сыры ручной работы, молочную продукцию, мёд, овощи и консервацию, а также выпечку, кондитерские изделия, дикоросы и другую продукцию.

Также для гостей фестиваля проведут мастер-классы по валянию шерсти, чеканке по металлу, изготовлению изделий из кожи, бересты, рыбьей кожи, мыловарению и многое другое.

Во время фестиваля будет идти культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города и звёзд бурятской эстрады. Гостей ждут викторины-розыгрыши фермерской продукции и живых баранов.

- В рамках городского фестиваля состоится традиционный республиканский конкурс «Бренды Бурятии». В этом году условия конкурса немного изменили, разбив его на два этапа. На первом этапе конкурса районы республики представили свои бренды на народное интернет-голосование. По итогам первого этапа определились 10 брендов-финалистов, которые на втором этапе конкурса будут презентованы на главной сцене фестиваля на площади Советов, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Столица республики станет последней из трёх площадок проведения фестиваля в этом году. Ранее фестиваль прошёл в Кабанском и Селенгинском районах.

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