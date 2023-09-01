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В Агинском округе состоится тайлган «Лусад»

В Агинском округе состоится тайлган «Лусад»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он пройдёт в местности Баруун hундэтэ

9 сентября в Агинском Бурятском округе проведут тайлган «Лусад». Он состоится в селе Судунтуй, в местности Баруун hундэтэ. Начало в 11:00.

- Почитание Лусад и правильное отношение к воде – неукоснительная традиция бурят-монголов, - сообщает религиозный центр шаманов «Тэнгэри». - Обряд проводится для восстановления гармонии и баланса водных ресурсов, для оздоровления и восстановления внутреннего баланса человека. Подношение угощений, почитание и выражение благодарности Лусад ханам способствует достатку, умножение скота, хорошему урожаю и прибыли.

Для подношения можно принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, 9 эрдэни, а также списки близких. В списках указывается Ф.И.О., дата рождения и род.

Возрастное ограничение: 18+.
Агинский Бурятский округ шаманизм тайлган

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