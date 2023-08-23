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Татьяна Матвеева: «В срок должны уложиться»

Татьяна Матвеева: «В срок должны уложиться»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В мэрии столицы Бурятии рассказали, как проходит реконструкция теплотрассы №3

Вот уже несколько месяцев, как жители Железнодорожного и части Советского района города остались без горячей воды. Причина – реконструкция теплотрассы №3. Это масштабный проект, благодаря которому снимается целый ряд проблем – от коммунальных до экологических. Заместитель мэра Улан-Удэ - председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева рассказала о том, как обстоят дела на объекте сегодня.

- У нас по проекту точка «А» находится на ТЭЦ-1. То есть мы в существующий трубопровод врезаемся. Там должен быть монтаж самой крупной по диаметру трубы – 920 мм. Именно от этой точки система отопления и горячей воды уходит в Железнодорожный район. И отсюда же через ТЭЦ уходит трубопровод в Советский район. Поэтому у нас жители Железнодорожного и Советского районов, к сожалению, сейчас без горячей воды, - рассказала она.

По словам Татьяна Матвеева, именно этот участок был самым сложным из-за проблем с поставкой трубы, диаметром 920 мм.

- Эту тему мы уже отработали. Да, были сложности с заводом-изготовителем. Но последние трубы были отгружены с завода 14 августа. В лучшем случае у нас 9-10 дней фура идёт до Улан-Удэ. То есть, трубы будут 24 августа в городе. Ещё 2 суток нужно на то, чтобы обварить 8 стыков. Недавно мы были с подрядчиком на объекте, они подтвердили, что справятся за 2 суток. Все сложные участки: изгибы, подъёмы – заготовки есть. Плюс ТГК-14 ещё минимум 2 суток будет заполнять эти трубы. То есть мы подадим горячую воду к концу месяца, - прояснила ситуацию председатель строительного комитета.

На следующем после ТЭЦ участке труба диаметром поменьше - 720 мм. Там работы почти завершены, опасений нет.

- Далее - повысительная насосная станция. Насосное оборудование уже пришло в Улан-Удэ. Частотные преобразователи – тоже. Пока ждём стабилизаторы давления – их отгрузили 11 августа с подмосковного города Балашиха. Связь с водителем есть, генподрядчик отслеживает, машина в пути, - пояснила Татьяна Матвеева.

На участке по улице Пушкина проблем нет, трубы проброшены. Сейчас монтируются трубы диаметром 520 мм – остались те участки, которые нельзя было раскопать сразу. Там были технологическое проёмы, чтобы транспорт и техника могли ходить.

- Там, где у нас сельхозакадемия, где техникум и 65-я школа, сейчас открытая траншея. Там ограждение есть, меры безопасности соблюдены. Но, чтобы дети полноценно пошли в школу с началом учебного года, мы должны в первую очередь здесь все засыпать и сделать уже асфальтирование, - говорит Татьяна Матвеева. - И крайний участок – в районе улицы Сенчихина. Это конечная точка. Здесь 50 метров осталось не уложенных лотков и труб. Материалы все на месте, идёт монтаж.

Дальше – участок теплотрассы, который реконструирует ТГК-14 за свой счёт. Из 4,5 км трубопровода осталось 600 метров. То есть в срок они должны уложиться.


администрацияУУ теплоснабжение

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