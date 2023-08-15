Многодетной забайкалке с трудом выплатили «детские»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщине постоянно отказывали



В январе жительница Петровск-Забайкальска, многодетная мать, четыре раза обращалась в Социальный фонд России по Забайкальскому краю для назначения пособий на двух детей, а также по беременности и родам. Несмотря на наличие оснований, каждый раз ей отказывали. Женщина обратилась в прокуратуру.



Руководство регионального Социального фонда России получило прокурорское представление об устранении нарушений закона.



После вмешательства прокуратуры право женщине назначили пособия с даты первого обращения и выплатой задолженности в сумме 240 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.





