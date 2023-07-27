Его поставят на территории мемориала славы забайкальцев
Памятник, посвящённый Детям войны, планируют установить на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите. Об этом 26 июля корреспонденту «Культуры 75» рассказала министр культуры края Ирина Левкович.
- Нам важно сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы люди не забывали историю нашей страны. Мы все хотим, чтобы памятник установили. Дети войны наравне со взрослыми приближали Победу и знали весь ужас тех событий. Наша задача сегодня – уделить им внимание, рассказывать уже нашим детям и внукам о том большом подвиге, который сделали дети в годы войны, любившие свою Родину и отдавшие ей всё последнее, – прокомментировала проект скульптуры глава ведомства.
Дети войны – люди, которые родились до Великой Отечественной войны, во время неё или в 1945 году включительно. По информации губернатора края Александра Осипова, в Забайкалье их сейчас осталось примерно 25,5 тысяч.
Памятник планируют установить в знаковом для Читы месте – на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Его стоимость – почти 14,9 миллиона рублей. Реализовываться проект будет совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.
В Чите установят памятник Детям войны
Общество, Фото:
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