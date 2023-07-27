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В Чите установят памятник Детям войны

В Чите установят памятник Детям войны
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкалья
Его поставят на территории мемориала славы забайкальцев

Памятник, посвящённый Детям войны, планируют установить на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите. Об этом 26 июля корреспонденту «Культуры 75» рассказала министр культуры края Ирина Левкович.

- Нам важно сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы люди не забывали историю нашей страны. Мы все хотим, чтобы памятник установили. Дети войны наравне со взрослыми приближали Победу и знали весь ужас тех событий. Наша задача сегодня – уделить им внимание, рассказывать уже нашим детям и внукам о том большом подвиге, который сделали дети в годы войны, любившие свою Родину и отдавшие ей всё последнее, – прокомментировала проект скульптуры глава ведомства.

Дети войны – люди, которые родились до Великой Отечественной войны, во время неё или в 1945 году включительно. По информации губернатора края Александра Осипова, в Забайкалье их сейчас осталось примерно 25,5 тысяч.

Памятник планируют установить в знаковом для Читы месте – на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Его стоимость – почти 14,9 миллиона рублей. Реализовываться проект будет совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Забайкальский край Чита памятник Великая Отечественная дети войны

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