Пловцы Бурятии стали призёрами на спартакиаде МЧС в ДФО

Они завоевали третье место
В Якутске завершилась спартакиада по плаванию среди главных управлений МЧС России по Дальневосточному федеральному округу. За звание лучшей дальневосточной команды в водном виде спорта боролись 8 регионов.
В серьёзной борьбе команда из Бурятии завоевала третье место. Первое место у Приморского края, на втором – Хабаровский край.
В личном зачёте представительница Бурятии – диспетчер пожарно-спасательной части №56 Кристина Ребрий показала второй результат.
Специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Елена Мальцева и начальник караула ПСЧ-5 Константин Андреев заняли третьи места.
Третьей команда главного управления МЧС России по Республике Бурятия в лице Елены Мальцевой, Кристины Ребрий, Аюра Гергенова и Александра Крипиневича финишировала и в эстафете.
- В торжественной обстановке победители соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
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