Пловцы Бурятии стали призёрами на спартакиаде МЧС в ДФО

Общество, Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Они завоевали третье место



В Якутске завершилась спартакиада по плаванию среди главных управлений МЧС России по Дальневосточному федеральному округу. За звание лучшей дальневосточной команды в водном виде спорта боролись 8 регионов.



В серьёзной борьбе команда из Бурятии завоевала третье место. Первое место у Приморского края, на втором – Хабаровский край.



В личном зачёте представительница Бурятии – диспетчер пожарно-спасательной части №56 Кристина Ребрий показала второй результат.



Специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Елена Мальцева и начальник караула ПСЧ-5 Константин Андреев заняли третьи места.



Третьей команда главного управления МЧС России по Республике Бурятия в лице Елены Мальцевой, Кристины Ребрий, Аюра Гергенова и Александра Крипиневича финишировала и в эстафете.



- В торжественной обстановке победители соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



