Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Надежда Крайнова
В Кяхтинском районе Бурятии специалисты отдела социальной защиты поздравили участника трудового фронта, ветерана труда Надежду Васильевну Крайнову с 90-летием.
Именинница родилась в городе Кяхта. Во время войны с братом работала на мясокомбинате. В мае 1944 года была направлена в Москву на учёбу. Надежда стала ткачихой, работала на подмосковной фабрике «Пролетарка».
- Это время как раз пришлось на годы войны, и когда она закончилась Победой, меня направили в г. Улан-Удэ, где я работала на ткацкой фабрике. Через какое-то время решила вернуться в родной город, где продолжила свою трудовую деятельность в качестве работницы обувной фабрики. В 1950 г. вышла замуж за Крайнова Юрия Васильевича, родила и воспитала четверых детей. С 1968 года работала в Горторге, потом в общепите, откуда и ушла на пенсию. Мои дети - сын и дочь проживают в г. Тюмень, ежегодно навещают меня. Сейчас мы проживаем вместе с моим внуком, - рассказала о себе труженица тыла.
В свой юбилейный день рождения Надежде Васильевне вручили персональные поздравления от президента РФ, главы Бурятии и сертификат на получение единовременной выплаты.
Как сообщает министерство соцзащиты Бурятии, в этом году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 538 жителей республики.
- В их числе долгожителей свыше 100 лет – 44 человека. Больше всего долгожителей проживает в г. Улан-Удэ – 21 человек, в Кабанском районе - 5 жителей отметят вековой юбилей, в Кяхтинском - 4 человека в Курумканском, Селенгинском, Тункинском – по 2 человека. Вместе с тем, поздравления со 100-летним юбилеем будут принимать 6 жителей Бичурского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Северобайкальского Баргузинского районов, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
На юге Бурятии 90-летний юбилей отметила труженица тыла
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