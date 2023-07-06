В Бурятии разработают туристическую схему макротерритории

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Её представят в правительстве России в следующем году



Началась работа над созданием туристической схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал». В её состав вошли 2 субъекта России: Бурятия и Иркутская область. Проекты будут представлены в правительстве РФ в первом квартале 2024 года.



- Туристическая схема — это пространственные стратегии, которые расставляют приоритеты с учётом всей информации о регионе и проектов, которые уже реализовали или собираются реализовать: что улучшить сначала — транспорт, гостиницы или инженерные системы, какие точки роста прокачивать, что в первую очередь нужно туристам для комфортных путешествий, - сообщает пресс-служба правительства РБ.



К работе над каждым проектом привлекается многопрофильный консорциум с компетенциями в области мастер-планирования и бизнес-консалтинга в сфере туризма и гостиничной недвижимости.



- Разработка данного проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристской индустрии на озере Байкал, - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, - мы сможем получить «оценку со стороны» и внести все необходимые коррективы для продвижения турпродуктов Бурятии на федеральном уровне.



Всего в 2022-2024 годах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы «Развитие туризма» запланировано создание 12 федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования макротерриторий. На сегодняшний день завершена разработка трёх межрегиональных проектов: «Западный Юг России», «Большое Золотое кольцо», «Дальний Восток», а также схемы развития туризма Российской Федерации.



