У Василия Будаева остались любящая жена и трое детей
В Окинском районе Бурятии простятся с 39-летним участником спецоперации Будаевым Василием Баторовичем. Прощальная панихида состоится 14 июня в селе Орлик, сообщили в районной администрации.
Василий Баторович родился 6 января 1984 года в селе Улюн Баргузинского района, вырос в Окинском районе. В 2002 году после окончания Орликской средней школы был призван на срочную службу, которую проходил в должностях механика-водителя, старшего наводчика и наводчика-разведчика.
Принимал участие в боевых действиях в составе объединённой группировки войск 205-й отдельной мотострелковой бригады на Северном Кавказе. В 2004 году демобилизовался.
После службы в армии Василий Будаев работал в Центре эпидемиологии и гигиены в Окинском районе в должности дезинфектора. С 2014 года трудился заместителем директора по административно-хозяйственной части детско-юношеской спортивной школы. В 2017 году переехал в Улан-Удэ, где трудился в мебельной мастерской.
В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы и был командирован для участия в военной операции в Сирии.
16 февраля 2023 года был призван на военную службу и заключил контракт. На СВО был направлен в качестве командира отделения разведывательной роты
У Василия было много верных и надёжных друзей. Все, кто знал его, вспоминают как добродушного, верного товарища, друга, брата, который в любой ситуации безоговорочно отзывался и в любое время дня и ночи мог протянуть руку помощи.
У Василия Будаева остались мама, старшая сестра, любящая жена и трое детей.
В Бурятии простятся с 39-летним разведчиком
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