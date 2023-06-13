13 июня

12 июня

Популярное

В Бурятии простятся с 39-летним разведчиком

В Бурятии простятся с 39-летним разведчиком
Общество, 
У Василия Будаева остались любящая жена и трое детей

В Окинском районе Бурятии простятся с 39-летним участником спецоперации Будаевым Василием Баторовичем. Прощальная панихида состоится 14 июня в селе Орлик, сообщили в районной администрации.

Василий Баторович родился 6 января 1984 года в селе Улюн Баргузинского района, вырос в Окинском районе. В 2002 году после окончания Орликской средней школы был призван на срочную службу, которую проходил в должностях механика-водителя, старшего наводчика и наводчика-разведчика.

Принимал участие в боевых действиях в составе объединённой группировки войск 205-й отдельной мотострелковой бригады на Северном Кавказе. В 2004 году демобилизовался.

После службы в армии Василий Будаев работал в Центре эпидемиологии и гигиены в Окинском районе в должности дезинфектора. С 2014 года трудился заместителем директора по административно-хозяйственной части детско-юношеской спортивной школы. В 2017 году переехал в Улан-Удэ, где трудился в мебельной мастерской.

В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы и был командирован для участия в военной операции в Сирии.

16 февраля 2023 года был призван на военную службу и заключил контракт. На СВО был направлен в качестве командира отделения разведывательной роты

У Василия было много верных и надёжных друзей. Все, кто знал его, вспоминают как добродушного, верного товарища, друга, брата, который в любой ситуации безоговорочно отзывался и в любое время дня и ночи мог протянуть руку помощи.

У Василия Будаева остались мама, старшая сестра, любящая жена и трое детей.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятии пока не грозит нашествие медведей
Бурятии пока не грозит нашествие медведей
Общество, 13.06.2023
В Бурприроднадзоре рассказали, где чаще всего появляются бурые хищники
Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в рабочих чатах
Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в рабочих чатах
Общество, 13.06.2023
Большинство горожан нервируют гифки, картинки и глупые вопросы
В Бурятии простятся с 39-летним разведчиком
В Бурятии простятся с 39-летним разведчиком
Общество, 13.06.2023
У Василия Будаева остались любящая жена и трое детей
Жителей Бурятии возмутило закрытие центра реабилитации для детей в пригороде Улан-Удэ
Жителей Бурятии возмутило закрытие центра реабилитации для детей в пригороде Улан-Удэ
Общество, 13.06.2023
Большинство построек, где он располагался, оказались небезопасными 
В Бурятии к концу года не останется ни одного долгостроя
В Бурятии к концу года не останется ни одного долгостроя
Общество, 13.06.2023
За пять месяцев из единого реестра проблемных объектов исключили четыре объекта
В Улан-Удэ откроют бюст экс-министра образования Бурятии
В Улан-Удэ откроют бюст экс-министра образования Бурятии
Общество, 13.06.2023
Сергей Намсараев ушёл из жизни в 2019 году
«Пьяные, что ли, были?»: Улан-удэнцы жалуются в соцсетях на дорожную разметку
«Пьяные, что ли, были?»: Улан-удэнцы жалуются в соцсетях на дорожную разметку
Общество, 13.06.2023
Горожане заявили, что её никак не могут ровно нанести на асфальт
В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции
В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции
Общество, 13.06.2023
На митинге молодые полицейские дали присягу
В Бурятии нерпы оккупировали последние льдины на Байкале
В Бурятии нерпы оккупировали последние льдины на Байкале
Общество, 13.06.2023
Они вовсю нежатся под июньским солнышком
В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
Общество, 13.06.2023
С 12 по 18 июня в Бурятии проходит неделя отказа от алкоголя. Врачи городской поликлиники №6 рассказали о вреде алкогольных коктейлей
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
Общество, 13.06.2023
Всего будет отремонтировано 21 почтовое отделение
В прибрежном районе Бурятии закроется паром
В прибрежном районе Бурятии закроется паром
Общество, 13.06.2023
Он не будет работать весь день

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^