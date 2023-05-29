В Бурятии увеличилась площадь охотугодий

За год она расширилась на 2,3%



По данным Бурятстата, в ушедшем 2022 году в республике осуществляли деятельность 54 охотпользователя. Площадь закреплённых за ними охотничьих угодий на 1 января 2023-го составляла 15 171 тысячу гектаров – на 2,3% больше, чем в январе 2022-го. Средняя численность работников там достигла 163 человека, включая 41 охотоведа, 13 штатных охотников и 30 егерей.



Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства за 12 месяцев возросли на 7,2% – до 50 миллионов 400 тысяч рублей. Основной источник финансирования (94,7%) – это собственные средства охотпользователей. На развитие инфраструктуры, различные мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также по учёту численности животных ушло 9 миллионов 400 тысяч (годом ране – 7 миллионов 900 тысяч рублей).



Выручку охотпользователей от реализации продукции охоты и оказания услуг оценили в 36 миллионов 900 тысяч, и большую её часть – 99,9% – принесла промысловая, любительская и спортивная охота, отметили в ведомстве.