Однако он ещё не полностью сошёл на севере республики
В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным спутникового мониторинга за 22 мая, большая часть рек в Бурятии очистилась ото льда.
- На отдельных их участках в северных районах наблюдаются остаточные признаки разрушения ледяного покрова, – отмечают синоптики.
Уровень воды в Селенге сейчас составляет 33 сантиметров от нулевой отметки (при «критической» в 330 сантиментов). За сутки он снизился на 4 сантиметра. А вот Уда, напротив, поднялась на 9 см – до 99-ти (при «критических» 400). Уровень воды в Байкале в районе Турки – 456,19 метра по тихоокеанской системе высот.
Почти все реки в Бурятии освободились ото льда
Общество, Фото:
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