Заброшенное здание бывшего банка в Бурятии стало опасным для людей













Некогда помпезное, красивое строение сегодня представляет опасность для людей и, прежде всего, для детей, рассказали в аппарате уполномоченного. Полы там могут в любой момент провалиться, а стены и потолки – обрушиться. В помещении нет дверей и окон и к тому же оно завалено мусором.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала об ужасающем состоянии объекта культурного наследия регионального значения. Он находится в Кяхте. Речь о здании бывшего государственного банка на углу улиц Ленина и Обручева, которое, по словам омбудсмена, приходит в упадок.Последнее – прямое нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».- Такое опасное место стало «точкой притяжения» для асоциальных личностей и, к сожалению, для детей из расположенных поблизости жилых домов, – отмечает Юлия Жамбалова.Согласно охранному обязательству, выданному в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии, владелец здания должен был разработать проектно-сметную документацию (ПСД) по консервации памятника и провести ремонтно-реставрационные работы. Но ничего из перечисленного собственник – межрегиональное территориальное управление Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии – так и не сделал.Омбудсмен уже направила запросы по этому поводу в Генпрокуратуру России и следственный комитет РФ. Жамбалова попросила провести проверку, принять меры прокурорского реагирования и привлечь виновных к ответственности.